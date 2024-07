La Cna dona gli "Ori delle Dame" alla Quintana di Ascoli Piceno

Gli orafi della Cna di Ascoli Piceno hanno donato alla Quintana di Ascoli gli "Ori delle Dame". Domenica si corre la giostra detta "della tradizione" in onore di Sant'Emidio, patrono della città. La sfida al campo dei giochi dello Squarcia sarà preceduta dal corteo in costumi del Quattrocento, forte di circa 1.300 figuranti. L'iniziativa, giunta quest'anno alla 15/a edizione, ha visto i maestri orafi della Cna di Ascoli Piceno ideare e realizzare i gioielli che, dopo un'attenta valutazione degli abbinamenti a cura del maestro Paolo Lazzarotti e della responsabile Cna Artistico e tradizionale Ascoli Piceno Caterina Mancini, oggi sono stati affidati alle dame scelte per rappresentare i sei sestieri durante il corteo.

L'associazione ha colto l'occasione per svelare ufficialmente il premio "Tonino Orlini", realizzato dalla ceramista e presidente Cna Artistico e tradizionale Marche Barbara Tomassini per omaggiare il cavaliere che avrà totalizzato il maggior numero di punti tre le giostre di luglio e agosto.

"Gli "Ori delle Dame" abbinano la bellezza dei gioielli a quella della Quintana e delle rappresentanti dei sei sestieri cittadini - commenta Arianna Trillini, presidente della Cna di Ascoli Piceno - L'artigianato è la capacità dell'essere umano di tradurre in maniera concreta un pensiero in un'opera d'arte.

Attraverso questa iniziativa intendiamo ricordare le nostre origini, esaltando il saper fare e le splendide creazioni dei nostri maestri artigiani".

"Con grande attenzione e una profonda ricerca storica, gli orafi continuano a realizzare dei gioielli che contribuiscono a esaltare ulteriormente la bellezza delle nostre dame" afferma il presidente del Consiglio degli Anziani della Quintana Massimo Massetti.



