Festival Adriatico Mediterraneo, 30 eventi e focus sulla Grecia

Si terrà dal 26 al 29 agosto nei luoghi più iconici di Ancona il 18/simo Festival Adriatico Mediterraneo, che con trenta eventi tra mostre, incontri, spettacoli, concerti e laboratori, intende rinsaldare attraverso la cultura i rapporti tra i paesi delle due sponde dell'Adriatico e dello Jonio concentrandosi anche sui problemi comuni come la salvaguardia dell'ambiente.

Oggi la presentazione dell'iniziativa nel capoluogo marchigiano da parte del direttore artistico Giovanni Seneca e degli esponenti delle istituzioni che la sostengono: dal Comune di Ancona alla Regione con i rispettivi assessori alla Cultura Anna Maria Bertini e Chiara Biondi, fino al capo del Segretariato permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica Fabio Pigliapoco e a Raimondo Arcolai dell'area programmazione dell'Amat (Associazione marchigiana attività teatrali).

Il focus della manifestazione sarà sulla Grecia che vedrà il 27 agosto, all'Auditorium della Mole (ore 18.30), lo scrittore Petros Markaris, creatore del commissario Kostas Charitos, dialogare col giornalista e consigliere scientifico della rivista Limes Marco Ansaldo.

L'inaugurazione sarà affidata alla storica band napoletana degli Almamegretta di nuovo insieme ad Ancona per festeggiare all'Anfiteatro Romano (ore 21.30) i loro primi 30 anni di attività con il fondatore Raiz, apprezzato protagonista in veste di attore e compositore di Mare Fuori. L'Anfiteatro ospiterà inoltre il 27 sera il Canzoniere Grecanico Salentino, che reinterpreta in chiave moderna le tradizioni della pizzica tarantata rituale.

Tra gli appuntamenti: dall'alba a notte fonda, i seguitissimi quattro mini concerti alle sei del mattino al Passetto, spostati quest'anno causa lavori alla Terrazza Unicorn, in cui si esibiranno nell'ordine il pianista Maurizio Mastrini, il chitarrista classico Marco Battaglia, l'arpista (arpa elettrica) Raul Moretti e il chitarrista Andrea Vettoretti assieme alla violoncellista Riviera Lazeri. Alla Corte della Mole, il 28 agosto e il 29 agosto (21,30) due concerti dedicati alla world music: Persephone: Un mistero mediterraneo e quello del collettivo musicale Areasud. Il docente di Storia Greca all'Università del Piemonte Orientale Marcello Valente parlerà a piazza del Plebiscito (il 29 ore 18) stimolato dalla professoressa Mara Tirelli dell'economia degli antichi greci; il Museo Archeologico delle Marche (il 28 ore 18) ospiterà un incontro con gli esperti della Politecnica delle Marche con i partner del progetto Interreg Italia-Croazia Mapa sulla conservazione delle risorse marine ed in particolare dei mitili, conosciuti localmente come moscioli.

Il premio Adriatico Mediterraneo verrà consegnato quest'anno al giornalista e scrittore finalista al Premio Strega Matteo Nucci, il 28 alla Loggia dei Mercanti.

In programma anche una mostra sulle donne dell'artista di origine albanese Anjeza Rama a Piano C, via Podesti 33.



