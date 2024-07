Controlli alto impatto a Pesaro, verifiche in due strutture

Sul litorale di Pesaro stamattina controlli amministrativi "Alto impatto" di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia Locale, unità cinofile: le verifiche, estese anche al personale, hanno riguardato in particolare due attività ricettive ospitanti 34 persone di cui 23 di origine straniera: due persone - un egiziano e un tunisino - sono state accompagnate in Questura in quanto sono emerse irregolarità: nei loro confronti verranno emessi altrettanti ordini di espulsione dal territorio nazionale. Per la salubrità dei locali, in una struttura controllata sono emerse criticità dal punto di vista igienico-sanitario, con conseguenti segnalazione agli uffici competenti. controlli congiunti proseguiranno per tutta la stagione estiva.

I controlli sono scattati nell'ambito degli obiettivi individuati in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza Pubblica e sono finalizzati al contrasto della criminalità, dell'immigrazione clandestina e al degrado urbano e sociale.

L'attività è stata eseguita sulla base di una pianificazione preliminare degli scenari operativi, ed in particolare: regolarità delle comunicazioni sulle persone alloggiate presso strutture ricettive ai sensi dell'articolo 109 Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); contrasto all'immigrazione clandestina; contrasto allo spaccio di stupefacenti e al degrado urbano. Le risultanze dei controlli sono state trasmesse all'Ufficio del Lavoro.



