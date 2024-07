Carifermo spa premiata per la categoria Eccellenza regionale

Nell'ambito dell'evento annuale MF Global Awards 2024, Milano Finanza, in collaborazione con Accenture e il gruppo Class, premiata Carifermo Spa per la categoria "Eccellenza regionale" della Regione Marche, con un punteggio che sfiora la media del 9, sommando tutti gli indicatori previsti.

Un riconoscimento prestigioso che annualmente classifica le 333 banche italiane in base ai valori assunti da specifici indicatori gestionali e di bilancio, quali mezzi amministrati, cash flow e indice di redditività. "Un risultato importante, che premia il grande impegno della governance e delle persone della Banca, che lavorano ogni giorno con costanza, competenza e passione", commenta il direttore generale di Carifermo Spa Ermanno Traini.

"Questo riconoscimento ci rende consapevoli che la strada è quella giusta, ma è anche uno stimolo a migliorarci. - aggiunge - Sempre con gli stessi obiettivi: dare risposte veloci ed efficaci ai nostri Clienti, mantenere viva e salda la fiducia che ci contraddistingue, essere innovativi e trasparenti, attenti a sostenibilità e sicurezza informatica. Un premio che è anche dei nostri clienti, che continuano a credere in noi, e che quindi rappresenta una forte responsabilità verso la nostra comunità".



