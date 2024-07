Brucia sterpaglie e distrugge un frutteto, denunciato un 80enne

Accende un fuoco per bruciare delle sterpaglie nel proprio terreno e scoppia un incendio che divora in pochi minuti un ettaro di campo distruggendo un frutteto, stoppie di grano e una siepe arborata. E' successo questa mattina, attorno alle 11.30, ad Avacelli, frazione di Arcevia (Ancona).

Un 80enne del posto è stato denunciato per incendio boschivo colposo. E' il proprietario dell'area. L'anziano non è riuscito a contenere le fiamme dopo aver bruciato dei rimasugli di vegetazione e il fuoco stava raggiungendo anche un vicino bosco.

Sul posto sono andati i vigili del fuoco e i carabinieri forestali di Sassoferrato e Arcevia.

I militari hanno individuato subito l'80enne come responsabile del rogo involontario e lo hanno denunciato alla Procura di Ancona. Distrutti dalle fiamme 9mila metri quadrati di stoppie di grano, 240 metri lineari di siepe arborata e mille metri quadrati di frutteto e canneto.



