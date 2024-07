Acque minerali, la Nerea acquisisce la Sibe

La Nerea, azienda di Castelsantangelo sul Nera (Macerata), uno dei principali player nel mercato delle acque minerali naturali italiane, ha acquisito il 100% del capitale sociale di Sibe, azienda marchigiana proprietaria del marchio Roana. Sibe è attiva nel settore della captazione, imbottigliamento e commercio di acqua minerale, imbottigliata sia in vetro che in pet.

"Questa acquisizione - spiega il presidente Tommaso Rossi - rappresenta un ulteriore passo nel percorso di espansione di Nerea, guidata dalla Holding Asac della famiglia Rossi di Senigallia, e rafforza la presenza dell'azienda nell'imbottigliamento e commercializzazione di acque minerali in vetro".

Fondata e operativa nel cuore del Parco nazionale dei Monti Sibillini, Nerea "si distingue per l'alta qualità delle sue acque, caratterizzate da un basso contenuto di nitrati, arsenico e sodio, ideali per il consumo da parte di neonati, donne in gravidanza e soggetti ipertesi", spiega ancora Rossi.

Nerea, oltre all'acquisizione della società Sibe, ha recentemente investito in nuovi macchinari per un valore di 2,5 milioni di euro, per ampliare ulteriormente la capacità produttiva e incrementare l'occupazione. Sibe, con sede nelle Marche, "opera nel settore delle acque minerali e vanta una solida reputazione grazie al marchio Roana". L'acquisizione "permetterà la costituzione di un nuovo polo di imbottigliamento e distribuzione di acqua minerale nel centro Italia, potenziando ulteriormente la presenza di Nerea nel mercato delle acque minerali imbottigliate in vetro". L'acquisizione di Roana si inserisce in una strategia più ampia di Nerea per "ampliare la propria offerta commerciale e rafforzare la distribuzione di acqua minerale in vetro ai propri clienti. Questo nuovo polo produttivo non solo contribuirà alla crescita dell'azienda, ma sosterrà anche lo sviluppo economico del territorio, promuovendo una simbiosi tra impresa e ambiente naturale".



