A Visso si recupera Palazzo Trinità, approvato il progetto

Approvato il progetto per il recupero del Palazzo Santissima Trinità di Visso, in provincia di Macerata. Palazzo che rappresenta una importante testimonianza storico-architettonica per la cittadina marchigiana, infatti porta lo stesso nome dell'ospedale omonimo che qui venne fondato nel 1338 e concesso alle monache dette "dell'Ospedale" nel 1444.

L'edificio reca anche un'iscrizione sul portale del 1553, in cui presumibilmente vennero realizzate le strutture e gli ampliamenti più significativi.Come tutto il centro del comune dell'entroterra maceratese, il complesso è stato pesantemente danneggiato dal terremoto del 2016, tanto che è in parte crollato. Dunque, particolarmente importante, e articolato, è il progetto esecutivo che è stato appena approvato dall'Ufficio speciale ricostruzione, per un importo totale di 4,9 milioni.

"L'intervento, che vede il Comune nelle vesti di soggetto attuatore, punta a riportare alle funzioni pre sisma Palazzo Trinità, che prima delle scosse ospitava abitazioni, depositi, attività commerciali, uffici pubblici, laboratori e un poliambulatorio", spiega il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli. "Ringrazio il commissario e l'Usr Marche per questo importante traguardo raggiunto che sancisce l'inizio per questa amministrazione della ricostruzione degli edifici pubblici del centro storico di Visso - ha detto il sindaco Rosella Sensi - Il Palazzo santissima Trinità, ubicato in prossimità della Porta Santa Maria, costituisce infatti una importante testimonianza storica ed architettonica della città."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA