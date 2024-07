Variazione al bilancio di previsione, 10 milioni per il credito

Variazioni complessive di spesa per circa 104 milioni di euro nel triennio 2024-2026 di cui circa 37 milioni per il 2024, poco più di 32 milioni per il 2025 e 34,8 milioni per il 2026. Via libera nel pomeriggio, a maggioranza, del Consiglio regionale delle Marche alla proposta di legge, ad iniziativa della Giunta, per la variazione generale al bilancio di previsione 2024/2026. Nei 17 articoli del provvedimento, vengono rimodulati interventi già autorizzati, iscritti nuovi stanziamenti e aggiornate alcune normative. Sono una decina gli emendamenti discussi nel corso dell'esame in aula dell'atto che aveva come relatori Renzo Marinelli (Lega), per la maggioranza, e Marta Ruggeri (M5s), per la minoranza.

Le variazioni più rilevanti, per il 2024, riguardano risorse vincolate per l'Accordo di Coesione - Fondo di Rotazione che ammontano a 18,4 milioni ma anche la misura di sostegno all'industria per il finanziamento regionale del Fondo Nuovo credito ordinario per 10,8 milioni che prevede il reimpiego dei fondi recuperati dagli intermediari finanziari per interventi di sostegno al sistema industria e l'utilizzo di quota economie disponibili. Altri interventi riguardano 1,2 milioni destinati a alla circolazione agevolata su servizi di Trasporto pubblico locale, il contributo ad Erdis per spese di gestione (circa 510mila euro), il sostegno agli oratori (350mila euro), spese e contributi per gestire aree protette (circa 1,27 milioni) e l'estensione della graduatoria per Marchestorie (242mila euro) ma anche circa 100mila euro riguardanti spese per supporto specialistico per analisi economico finanziarie inerenti la continuità territoriale aerea.

Lungo e articolato il dibattito che ha visto contrapposte la maggioranza e le opposizioni. Il Pd, tramite la capogruppo Anna Casini, i consiglieri Fabrizio Cesetti, Romano Carancini e Micaela Vitri, e il M5s, con la capogruppo Marta Ruggeri, sono intervenuti per contestare diversi elementi della variazione di bilancio, bocciata nel suo insieme. Insieme alla discussione sull'atto sono arrivate anche stoccate al presidente della Regione Acquaroli, in particolare da Cesetti che ha ricordato come "a fronte del partito di Fratelli d'Italia che cresce, il presidente Acquaroli di quel partito scivola all'ultimo posto in classifica (il riferimento è al sondaggio Noto per il Sole 24ore in cui Acquaroli si è posizionato 13/o sui 13 governatori considerati, ndr). E' evidente che la responsabilità è sua - ha attaccato Cesetti -: è persona a modo, educata e politicamente accorta, ma sono fallite le sue politiche prima tra tutte quella della sanità: non ha saputo gestire la regione e non aver saputo scegliere i collaboratori. La sanità è peggiorata e - ha ricordato Cesetti - la prossima volta votiamo per il presidente".

Il capogruppo di Fratelli d'Italia Simone Livi ha invece espresso soddisfazione per il provvedimento varato, parlando di un atto con "tante variazione tecniche ma anche scelte politiche". Ci sono, ha rilevato "finanziamenti di enti locali e comuni su progetti per il turismo, il miglioramento di infrastrutture. E' la dimostrazione della politica economica sana che sta portando avanti la giunta Acquaroli, continuiamo su questa strada è quella giusta".

Ricordando che il "vero e proprio assestamento verrà fatto a settembre", il relatore di maggioranza Marinelli (Lega) ha sottolineato che il movimento più ingente è il "recupero di circa 10 milioni di euro dalle garanzie di crediti ritornate e che sono state rimesse a disposizione per garantire i crediti alle imprese".

Boccia la variazione di bilancio la capogruppo M5s Ruggeri secondo cui "contiene provvedimenti di rinvio di termini per tamponare ritardi ed inadempienze da parte di questa amministrazione regionale, riassegnazioni di fondi già stanziati negli scorsi anni ma mai spesi, correzioni di alcune leggi regionali sulla base delle osservazioni tecniche dei ministeri".

"Il fatto che ci sia necessario ricorrere al rinvio di termini di legge, e dare nuova destinazione a consistenti risorse finanziarie inutilizzate nel difficile periodo dell'emergenza Covid e dell'alluvione, - conclude - sono sintomi evidenti di scarsa capacità di spesa e di inefficienza da parte di questa amministrazione regionale".



