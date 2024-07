Rompe il naso alla compagna dopo una lite, arrestato 49enne

La compagna dimentica il cellulare al ristorante e quando gli chiede di tornare indietro per recuperarlo, lui si arrabbia e le rompe il naso. Arrestato dalla polizia a Macerata un 49enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni. La donna, 50 anni, ha riportato 30 giorni di prognosi ed è finita in ospedale.

L'aggressione risale a ieri sera, attorno alle 22, in via Pucinotti. La coppia, della provincia di Macerata, era in auto quando è scoppiato il litigio a causa del telefonino. Il 49enne prima l'avrebbe riempita di insulti per poi iniziare a percuoterla fino a darle in pugno in faccia. Con il naso sanguinante la 50enne è riuscita a scendere dalla vettura e a chiedere aiuto ai passanti. E' stata soccorsa da una coppia di ragazzi che hanno chiamato il 118 e la polizia.

Sul posto è arrivata una pattuglia delle Volanti che si è messa a cercare il 49enne. I poliziotti lo hanno trovato poco distante mentre cercava di nascondersi dentro il veicolo. E' stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida che si terrà in tribunale di Macerata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA