In mattinata la Ocean Viking ha soccorso 196 persone che si trovavano su due barche sovraffollate in area Sar libica. Le autorità italiane hanno assegnato il porto di Ancona alla nave, a quasi 1.500 km di distanza. "Ancora una volta - lamenta Sos Mediterranee - mezzi di ricerca e soccorso vitali vengono deliberatamente ritirati dal Mediterraneo mentre donne, uomini e bambini continuano ad annegare in mare. Almeno 1.095 morti solo nel 2024".



