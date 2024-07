Nel Fermano sequestrati oltre 73mila prodotti non sicuri

Oltre 73mila prodotti non sicuri sequestrati dalle Fiamme gialle nel Fermano. I finanzieri del comando provinciale di Fermo, nell'ambito di mirati servizi volti a verificare il rispetto della normativa nel settore del commercio a tutela della sicurezza dei consumatori, nel corso di due distinte operazioni a Monte Urano (Fermo) e Porto San Giorgio (Fermo), hanno sottoposto a sequestro complessivamente oltre 73mila prodotti di vario genere. Con i sequestri sono scattate anche sanzioni e la segnalazione alla Camera di Commercio dei due soggetti ritenuti responsabili: un italiano e un cinese.

Le violazioni riguardano in particolare la norma prevede che i prodotti destinati al consumatore, commercializzati, debbano riportare obbligatoriamente, in lingua italiana e sull'etichetta del prodotto o sul foglio informativo, le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica, all'identificazione del produttore, all'eventuale presenza di sostanze in grado di causare potenziale danno, ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione, nonché alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, al fine di garantire all'acquirente una scelta consapevole e l'utilizzo del prodotto in sicurezza.

Nel corso di un intervento, i finanzieri hanno sequestrato oltre 55mila prodotti di ferramenta, articoli per il giardinaggio e barattoli di vetro, poiché ritenuti non sicuri e non conformi alla normativa vigente. In una seconda attività ispettiva, i militari hanno sequestrato oltre 17mila prodotti di vario genere (confezioni di coccarde e catenelle decorative e/o natalizie, flaconi di polvere di glitter, guanti da lavoro, cappellini, cuffie e mascherine party per bambini) in quanto non riportanti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni previste dal Codice del Consumo rilevando, altresì, l'assenza del marchio Ce. Il titolare della ditta, di origine cinese, è stato denunciato per frode nell'esercizio del commercio.



