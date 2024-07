Latini (Lega), ok a ordine del giorno per Ferrovia dei Due mari

"Approvato alla Camera dei Deputati un ordine del giorno, a prima firma dell'onorevole Giorgia Latini, che impegna il Governo a valutare l'opportunità di stanziare risorse necessarie alla realizzazione della Ferrovia dei Due Mari (Ferrovia Salaria)". Lo fa sapere la deputata Latini, segretaria regionale della Lega nelle Marche.

"Diamo seguito a quanto avviato pochi mesi fa nel corso di un incontro al Ministero dei Trasporti con il vicepremier Matteo Salvini. Portiamo all'attenzione le esigenze del nostro territorio - afferma Latini -. Il collegamento con la capitale rappresenta oggi una questione fondamentale per il Piceno.

L'infrastruttura contribuirebbe anche in misura determinante al rilancio economico e sociale e alla valorizzazione delle regioni del Centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e del 2016".

"La Ferrovia pone infatti - prosegue Latini - le fondamenta per una ricostruzione non solo dell'edilizia, ma di tutto il tessuto economico e sociale del territorio. Il Ministero si era già impegnato a valutare possibili soluzioni. Ad oggi l'intervento risulta inserito nel contratto di programma 2017-2021 e nel Piano Commerciale di RFI, secondo cui la linea dovrebbe essere finanziata e realizzata nel periodo 2022-2026. Nonostante tali rosee previsioni l'opera non è stata cantierizzata poiché è disponibile solo una parte delle risorse necessarie al suo completamento. Adesso invece, con l'approvazione di questo ordine del giorno, ci potrà essere una maggiore accelerazione".

La Ferrovia dei Due Mari, ricorda Latini, "è una linea di collegamento trasversale tra il mar Tirreno e L'Adriatico, con un tracciato di circa 221 km. Grazie a questa infrastruttura sarebbero collegate Roma e San Benedetto del Tronto passando per Passo Corese, Rieti, Antrodoco e Ascoli Piceno, ricalcando il percorso dell'antica Via Salaria e della moderna Ss 4, condividendo parte del tracciato con le linee preesistenti Firenze-Roma, Terni-Sulmona e Ascoli-San Benedetto".



