Incendio a Macerata, analisi per contaminazione aria e acqua

Sono state disposte le analisi dell'Arpam (agenzia regionale per la protezione ambientale) e dell'Ast (Azienda sanitaria territoriale) dopo l'incendio avvenuto ieri a Piediripa di Macerata dove è andato a fuoco il capannone dell'azienda Fratelli Angeletti, specializzata in casalinghi e articoli da regalo. Saranno finalizzate ad escludere eventuali contaminazioni di aria, acqua, suoli e colture. La decisione è stata resa nota dal Tavolo tecnico che si è riunito questa mattina in Prefettura, a Macerata: erano presenti tutti i rappresentanti degli organi preposti. A presiedere la riunione c'era il viceprefetto vicario Emanuele D'Amico.

Durante la riunione è stato fatto il punto della situazione.

Le operazioni di spegnimento sono concluse ma resta il presidio dei vigili del fuoco atto a scongiurare nuovi inneschi. I risultati delle analisi saranno resi noti nei prossimi giorni.

Nell'attesa, sono state date raccomandazioni alla popolazione delle aree interessate: come il lavaggio accurato di frutta e verdura provenienti da orti nelle aree interessate, con particolare riferimento alle verdure a foglia larga, l'utilizzo di acque della rete idrica pubblica per il consumo umano, evitando al momento l'uso di acque provenienti da pozzi privati nelle vicinanze del luogo dell'incidente.

Hanno partecipato alla riunione in Prefettura l'assessore Paolo Renna del Comune di Macerata, il sindaco di Corridonia Giuliana Giampaoli, il vicario del questore di Macerata Marcello Pedrotti, il comandante provinciale dei carabinieri Nicola Candido, il comandante del Gruppo Guardia di Finanza di Macerata Giuseppe Perrone, il comandante della polizia locale del Comune di Macerata Danilo Doria, il dirigente dei servizi tecnici del Comune di Macerata Tristano Luchetti, la direttrice dell'Arpam di Macerata Paola Ranzuglia e i rappresentanti dell'Ast di Macerata Mauro Senigagliesi e Stefano Colletta.



