Furti in autogrill sull'A14, denunciate tre persone

La Polizia stradale di Fano ha rintracciato e denunciato per ricettazione una banda di ladri che rubava negli autogrill dell'autostrada A14. I componenti della presunta banda sono stati trovati con 1.500 euro di refurtiva. In tre, due uomini e una donna, si spostavano a bordo di una Citroen che non aveva la copertura assicurativa ed era stata posta anche sotto sequestro amministrativo poche settimane prima.

I poliziotti sono risaliti a loro nel fine settimana, durante un servizio finalizzato alla repressione dei furti in autogrill.

Poco prima era arrivata una chiamata in centrale dal responsabile di un autogrill, lungo il tratto in territorio del Comune di Fano, che segnalava la presenza di persone che erano state sorprese mentre portavano via della merce. Visionate le telecamere di sicurezza presenti nel locale è stato possibile risalire al modello della vettura a bordo della quale la banda si era allontanata, in direzione nord.

La polizia stradale ha intercettato il veicolo e lo ha fermato. Durante la perquisizione dell'auto, sono stati trovati, nel bagagliaio, numerosi accessori per telefoni cellulari, tre telefonini, souvenir, magliette di marca e prodotti dolciari.

Nessuno degli occupanti aveva lo scontrino per giustificare la presenza della merce. Le pratiche per identificarli sono state lunghe perché i tre non avevano con loro i documenti. La refurtiva è stata sottoposta a sequestro come anche l'automobile.



