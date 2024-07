Danneggiava auto di grossa cilindrata a Grottammare, denunciato

Da qualche tempo a Grottammare (Ascoli Piceno) si verificavano episodi di vandalismo, circa 30, ai danni in particolare di autovetture di grossa cilindrata. Il presunto colpevole, un 33enne di origine polacca, è stato individuato e denunciato dai carabinieri del Norm Compagnia di San Benedetto del Tronto.

Nelle ultime due settimane, i militari hanno ricevuto diverse decine di denunce di danneggiamento di auto, avvenuti a Grottammare; le analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nei luoghi dei danneggiamenti hanno portato all'individuazione del 33enne mentre danneggiava un'auto. L'uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura di Fermo, per il reato di danneggiamento aggravato in relazione alla trentina di danneggiamenti segnalati.



