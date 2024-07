Crisi idrica, ordinanza a Macerata per limitare consumo di acqua

Salvaguardare la risorsa idrica: il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli ha firmato un'ordinanza per limitare il consumo dell'acqua potabile. La richiesta di contingentare l'utilizzo è arrivata da Apm, Azienda pluservizi Macerata.

E' stato rilevato il "permanere di una situazione di scarsa piovosità e di temperature superiori alla media stagionale tali da determinare una diminuzione significativa dei livelli delle falde acquifere di approvvigionamento. Questo potrebbe comportare ripercussioni negative sulla capacità di soddisfacimento dei fabbisogni idrici della popolazione".

Da oggi e fino al 31 ottobre sarà quindi vietato a Macerata "il prelievo e il consumo di acqua in distribuzione dal pubblico acquedotto per l'irrigazione agricola e dei giardini (limitando alle ore notturne l'innaffiamento di orti), per il lavaggio di automezzi, per il riempimento di piscine non a uso pubblico oltre a ogni altro utilizzo non indispensabile e ingiustificato diverso da quello alimentare, domestico e per l'igiene personale".

Il sindaco invita la cittadinanza a "un uso razionale e corretto dell'acqua per evitare inutili sprechi e chiede la massima collaborazione. Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa che va da 25 a 500 euro".



