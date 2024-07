Colpo di sonno al volante, sfonda una siepe con l'auto

Incidente alla Baraccola di Ancona, oggi pomeriggio: un uomo di 57 anni è finito con la propria automobile in una aiuola spartitraffico dopo aver sfondato una siepe. Il conducente, di origine sudamericana, ha accusato un colpo di sonno che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo. il 57enne ha riportato un politrauma ed è stato portato in ospedale a Torrette di Ancona con un codice di media gravità.

E' successo poco prima delle 16, tra Strada vecchia del Pinocchio e via Caduti del Lavoro, pochi metri dopo la Farmaceutica Angelini. La vettura, una Fiat Panda, procedeva in direzione del Pinocchio quando ha divelto alcuni paletti della segnaletica stradale prima di piombare sull'isola spartitraffico. Sul posto il 118, la Croce Rossa e i vigili del fuoco. Il 57enne dopo lo schianto ha avuto un lieve malore a causa di un abbassamento di pressione.



