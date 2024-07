Ad Ancona via libera ad assestamento del bilancio di previsione

l Consiglio comunale di Ancona ha approvato questa mattina la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2024-2026 e la verifica della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio. "Dal documento - fa notare il Comune - è emersa, tra l'altro, una aggiunta di 1,356 milioni di euro che amplia il margine per realizzare gli interventi importanti in termini di spesa corrente".

"La ricognizione dell'assestamento di Bilancio - ha spiegato il vicesindaco e assessore al Bilancio Giovanni Zinni - ci ha dato il senso dell'andamento del nostro bilancio e ci consente di fare delle valutazioni per poi cominciare a predisporre, sin da settembre, il bilancio di previsione 2025-2027. La relazione tecnica alla verifica degli equilibri fornisce dati importanti.

Ricordiamo che l'attuale bilancio proviene da una sofferenza storica, - ha aggiunto il vicesindaco - causata dal disavanzo strutturale, che ogni anno in quota parte occorre andare a ripianare. Un dato interessante di quest'anno è che la quota annuale predisposta (1,476 milioni di euro) è stata superata per oltre 2 milioni di euro, grazie all'ottimo lavoro dell'area finanza, che ringrazio".

Tra gli altri dati significativi, il vicesindaco ha evidenziato anche quello dell'avanzo applicabile. "Quest'anno il tetto massimo dell'avanzo - ha aggiunto Zinni - è di oltre 22,5 milioni di euro. Altri aspetti importanti sono rappresentati dalla gestione dei residui attivi e passivi. La percentuale di riscossione pagamento, per quanto riguarda i residui attivi, è del 32 per cento, mentre quella dei residui passivi è del 64 per cento. Ciò significa che oltre a essere rispettati i termini di pagamento da parte dell'amministrazione, questi numeri sono monitorati e non suscitano alcuna preoccupazione".

"Il pacchetto del Pnrr - ha spiegato - è perfettamente monitorato. Tutti i pagamenti sono avvenuti nei termini. Le procedure sono salve e perfettamente allineate al bilancio.

Resta il tasto dolente del fondo crediti di dubbia esigibilità, - ha ammesso Zinni - che purtroppo copre una fetta cospicua del nostro bilancio. Per le partecipate, queste hanno già votato i bilanci 2023, tutti in utile". Per Conerobus "abbiamo preso atto delle ultime entrate e anche questa Azienda andrà a chiudere in positivo il bilancio nelle prossime settimane". Zinni ha poi ringraziato per il "lavoro svolto puntualmente il Collegio dei revisori dei conti, che ha attestato il parere favorevole degli equilibri sia in conto capitale che in spesa corrente".



