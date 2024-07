Seconda prova per ingresso a Medicina ad Ancona, 619 candidati

Si terrà domani, ad Ancona, la seconda prova per il test di ingresso al corso di laurea in Medicina e Odontoiatria e protesi dentaria. La prova si svolgerà alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche, in via Tronto 10. Inizierà alle 13 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti. Sono 619 i candidati suddivisi in 10 aule.

Per evitare assembramenti gli aspiranti sono convocati in gruppi scaglionati, divisi per lettere alfabetiche e assegnati alle rispettive aule. Per entrare dovranno presentarsi all'ingresso delle aule, in bade alla iniziale del cognome, con un documento di identità valido.

La prova di ammissione consiste nella soluzione di 60 quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui i candidati devono individuare la risposta corretta. Quattro quesiti sono di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, 5 di ragionamento logico e problemi, 23 quesiti di biologia, 15 quesiti di chimica, 13 quesiti di fisica e matematica.



