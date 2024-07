Ruba al market e aggredisce direttore, arrestato per rapina

I carabinieri del Norm di Fermo hanno arrestato un 29enne di origine senegalese per rapina e lesioni personali. Il giovane si trovava in un supermercato di Fermo quando è estato sorpreso dal personale dell'attività commerciale mentre tentava di allontanarsi senza pagare alcuni capi di vestiario.

Dal supermercato hanno chiamato il 112. Il 29enne, nel tentativo di fuggire, ha aggredito il direttore del punto vendita che ha riportato escoriazioni guaribili in cinque giorni. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno immobilizzato il 29enne e recuperato la merce rubata. L'arrestato è stato portato in carcere a Fermo a disposizione dell'autorità giudiziaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA