Extra G7 Salute ad Ancona, 41 appuntamenti su temi sanitari

Dallo "stile di vita marchigiano: un modello salutare" a "L'intelligenza artificiale in sanità"; dalle "Malattie invettive nel 2024" e "Dalla Regione Marche la farmacia della comunità" a un focus sull'emergenza obesità, l'importanza di alimentazione ed esercizio fisico, fino agli Stati generali della natalità. Sono alcuni dei temi che verranno trattati nei 41 appuntamenti di "Extra G7 Salute", il Festival del vivere bene da ogni punto di vista, in programma ad Ancona tra il 3 e il 13 ottobre, realizzati dal Comune e da enti e associazioni del mondo della Sanità a corollario del G7 Salute che si terrà in città il 9, 10 e 11 ottobre. Le iniziative Extra G7 Salute non si svolgeranno nelle tre giornate dei lavori ministeriali del G7 e non saranno solo approfondimenti e talk: spazio, domenica 6 ottobre, alle 18, ad un'intervista-spettacolo con Ale & Franz che parlerà di "La salute parte dal cervello - everyone4mentalhealth", sul tema della salute mentale oltre lo stigma.

Il calendario di appuntamenti è stato presentato nella sala del Consiglio comunale di Ancona dal sindaco Daniele Silvetti e dall'Assessora comunale alla Sanità Manuela Caucci, alla presenza del presidente di Regione Francesco Acquaroli, dell'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Marche, dottor Aldo Salvi. Presenti anche rappresentanti di istituzioni coinvolte e tanti dirigenti medici.

Dunque saranno undici giorni (il 3 ottobre ci sarà una convention di apertura al Teatro delle Muse) di eventi relativi al sistema salute: dalle nuove emergenze al mondo della prevenzione fino allo stile di vita da adottare per un percorso di vita più longevo ma anche alimentazione, malattie rare, lotta all'Aids, genetica, benessere e animali da compagnia. Si terranno in varie location di Ancona: la Sala Ridotto del Teatro delle Muse, la Loggia dei Mercanti, il Museo Archeologico, il Buon Pastore, la Sala del Consiglio comunale, la Facoltà di Economia Giorgio Fuà e nell'ex Caserma Villarey di Piazza Martelli. I talk si terranno di mattina (ore 9-13) e di pomeriggio (dalle 15 alle 19). In piazza Cavour, saranno allestite postazioni mobili per permettere alle persone di sottoporsi a screening gratuiti.

Con il G7, ha ricordato orgogliosamente il sindaco, "la città è sotto i riflettori del mondo, per i contenuti di un evento che guarda alla vita dell'uomo: questo ci responsabilizza sotto tutti gli aspetti, compresi quelli della fruibilità, accessibilità e sicurezza della città". Elementi che il Comune sta curando ad esempio nel tavolo di pubblica sicurezza con la autorità. tra cui il prefetto e il questore, affinché il vertice internazionale e gli eventi collegati si svolgano nel miglior modo possibile. Un appuntamento "epocale" per Ancona, ha detto Silvetti, con gli che accompagnano il G7, ma anche per la popolazione. Durante l'Extra G7 Salute "racconteremo Ancona e le buone pratiche in tema di sanità".

"Sicuramente avremo gli occhi di tutto il mondo puntati su Ancona, sulla nostra regione", ha osservato Acquaroli che ha ringraziato il Governo, la premier Meloni e il ministro Schillaci: "a mia memoria un incontro così importante nella nostra regione difficilmente si è svolto". "Un grande orgoglio e una grandissima responsabilità per un evento a livello istituzionale tra i più rilevanti, su una materia prioritaria nell'agenda politica". "Credo che il G7 di ottobre - ha proseguito - sia un'occasione straordinaria per far crescere la capacità e la notorietà delle Marche ma anche per raccogliere la sfida della sanità. Ci saranno incontri, confronti, in cui possiamo portare il nostro contributo, evidenziare le criticità e capire quali possono essere delle soluzioni aggiuntive".

Il 4 ottobre, nell'ambito del Convegno dell'Associazione nazionale dentisti italiani con la Fondazione Andi Ets e la Politecnica Marche su "il diritto del paziente alla salute orale passa per il dovere di fare prevenzione", è prevista (da confermare) la presenza del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato.



