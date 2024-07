Evento benefico con simulatore di volo delle Frecce Tricolori

Evento benefico a Porto Potenza Picena (Macerata): Primo torneo "un gol per la vita": l'Aeronautica militare con la Croce rossa consegnato al Comune un defibrillatore. Sabato 27 e domenica 28 luglio all'insegna della solidarietà presso la struttura sportiva Giulio Douhet di Porto Potenza Picena, con il primo torneo benefico "Un gol per la vita".

L'evento, organizzato dalla 114/a Squadriglia Radar Remota dell'Aeronautica Militare e dalla Sezione Locale di Porto Potenza della Croce Rossa, coadiuvato dai comitati S. Anna e Rione Musicisti, ha visto per la prima volta il sodalizio tra quattro istituzioni le cui delegazioni si sono sfidate in un torneo di calcio a 5.

L'obiettivo dell'iniziativa benefica, che rientra nel più ampio progetto "Potenza Picena città cardio-protetta", era raccogliere fondi per l'acquisto di quattro defibrillatori da collocare in punti strategici della città.

Per l'occasione, l'Aeronautica Militare ha messo a disposizione della collettività un simulatore di volo ludico, che ha regalato agli utenti le sensazioni del volo acrobatico delle Frecce Tricolori. Il comandante della Squadriglia, capitano Luciano Speranza, ha espresso profonda soddisfazione per la riuscita dell'evento che, a prescindere dalla squadra di calcio trionfante sul campo, ha visto tutti vincitori: istituzioni e cittadinanza. Al termine della manifestazione, il capitano Speranza ha consegnato con orgoglio e commozione, nelle mani della sindaca Noemi Tartabini, il primo dei quattro defibrillatori, acquisito grazie alla donazione del personale del Reparto potentino.

La sindaca ha ringraziato tutti gli attori coinvolti nell'evento, in particolare il personale della 114/a Squadriglia Radar Remota e il suo comandante per aver portato per la prima volta il simulatore di volo in città, permettendo così alla cittadinanza di provare l'esperienza simulata del volo, ma anche e soprattutto per la vicinanza costantemente dimostrata dalla Squadriglia potentina ai cittadini.



