Evacuato un palazzo dopo un incendio, due abitazione inagibili

Un incendio è divampato questa mattina, pochi minuti prima delle ore 8, all'interno di un appartamento in via Kennedy 4, a Recanati (Macerata). In casa non c'era nessuno ma il fumo ha svegliato gli altri condomini della palazzina, a tre piani, che hanno chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri hanno fatto evacuare precauzionalmente tutte le persone presenti nel condominio perché il fumo era entrato nella tromba delle scale e dentro le altre abitazioni. Dopo aver spento le fiamme, partite da una stanza adibita a studio e dove erano presenti alcuni computer, l'appartamento interessato dalle fiamme, al secondo piano, è stato dichiarato inagibile per i danni strutturali subiti e per quelli causati dal fumo. Stessa sorte per l'abitazione sottostante. Sul posto sono andate le squadre dei pompieri di Macerata, Osimo e Ancona. Secondo quanto si è potuto apprendere nessuno è rimasto ferito.

Altri due incendi si sono verificati nella mattinata di oggi, dopo le 11: uno a Corridonia in contrada Petrella e l'altro a Montefano in contrada Imbrecciata. Nel primo ha preso fuoco una abitazione in ristrutturazione, nell'altro la cabina di un impianto fotovoltaico. Anche in questi casi nessuno è rimasto ferito o intossicato.



