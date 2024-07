Capannone in fiamme a Macerata, evacuate alcune famiglie

Un vasto incendio è divampato oggi pomeriggio, intorno alle 16, nell'azienda "F.lli Angeletti" di Piediripa (Macerata). Le fiamme hanno interessato un capannone dell'azienda specializzata in porcellane, articoli da regalo, cristallerie, casalinghi e forniture per bar e strutture alberghiere. Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco di Macerata, anche quelle in ausilio provenienti da Ancona e da Fermo.

A seguito dell'incendio, di cui ancora non si conosce con esattezza la causa, è stata disposta l'evacuazione di qualche nucleo familiare che vive a ridosso dell'azienda. Il Comune di Piediripa ha aperto il Centro operativo comunale e ha raccomandato ai residenti in zona di tenere le finestre chiuse.

L'azienda sanitaria territoriale e l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente stanno valutando le condizioni dell'aria.

Disposta anche la chiusura della strada che costeggia l'azienda, via Annibali, ma interdetto il traffico anche su un tratto della vicina strada provinciale, con la polizia locale a presidiare gli incroci. Il rogo ha generato anche un'altissima colonna di fumo nero, visibile a diversi chilometri di distanza, e che ha invaso l'intera area di Piediripa, direzione Corridonia.



