Controlli nel weekend, a Numana 20 identificati

Proseguono anche nel fine settimane le attività degli uomini e delle donne della Questura di Ancona volte a garantire il controllo del territorio finalizzato alla tutela della sicurezza dei cittadini. Sotto osservazione nel fine settimana costante la presenza sul territorio al fine di prevenire i rischi legati alla movida.

Ieri sera in particolare i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico delle volanti hanno assistito, nel centro di Ancona, una giovane in evidente difficoltà e in stato confusionale dovuto a un uso eccessivo di alcol consumato durante una festa in casa di amici. Gli agenti l'hanno assistita e allertato il 118 che l'ha portata in ospedale.

Controllo assiduo anche nelle località turistiche che durante il periodo estivo registrano un notevole incremento dei visitatori. Così sabato sera, a Numana, durante un servizio congiunto tra i poliziotti della Questura di Ancona e i militari dell'Arma dei carabinieri sono state identificate oltre 20 pesone, controllato 5 veicoli e svolto un controllo amministrativo presso un esercizio commerciale. Così sale a oltre 100 il numero degli identificati nella sola giornata di Sabato.



