Acquaroli, cresce l'appeal delle Marche tra i turisti stranieri

Con un post su Fb il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli annuncia l'aumento delle presenze di turisti stranieri nella regione: "un'ottima notizia", scrive.

"Questa mattina - sottolinea Acquaroli - l'Ad dell'Aeroporto delle Marche Alex D'Orsogna mi ha informato di un dato molto significativo. Lufthansa ci comunica che tra le loro 220 destinazioni nel mondo, quella delle Marche è tra le prime cinque per incremento percentuale di prenotazioni nel periodo tra aprile e giugno. Questo indica l'appeal in continua crescita della nostra Regione, su scala internazionale, oltre alla funzionalità intermodale del servizio".

"Una presenza di turisti stranieri - ricorda il presidente - sottolineata nei giorni scorsi anche dal Corriere della Sera, che parla delle Marche come una meta dove sempre più visitatori internazionali scelgono di venire in vacanza, in particolare da Francia, Germania, Belgio e nord Europa!".

Il dato importante, spiega D'Orsogna all'ANSA, è quello che vede già dal mese di maggio e giugno un incremento significativo di arrivi nelle Marche. Un incremento che ha riguardato Stati Uniti e nord Europa, tutti transitati da Monaco di Baviera con Lufthansa.

In particolare "abbiamo registrato l'arrivo nelle Marche, nel mese di maggio, di 1.000 passeggeri dagli Usa nelle Marche, via Monaco di Baviera; 1.200 turisti svedesi e poco più di 800 arrivati invece dalla Danimarca, sempre via Monaco. Numeri - sottolinea l'amministratore delegato di Ancona International Airport - confermati a giugno". Per Lufthansa "la nostra regione è tra le top 5 destinazioni del mondo all'interno delle 220 che offrono con il loro network e l'incremento della domanda è una conferma del valore della destinazione".

Ora si attende la nuova destinazione verso la Spagna, con il collegamento con Barcellona che partirà l'8 novembre con la compagnia low cost Volotea. "Importante perché segue il filone della crescita di destinazione di stampo annuale. La compagnia low cost prosegue così - nota D'Orsogna - con l'opera di posizionamento sul nostro aeroporto, dopo Parigi e Atene, contribuendo così a destagionalizzazione il turismo per le Marche".

Sui risultati di Lufthansa ha pesato il raddoppio dei voli da Falconara a Monaco di Baviera - oggi due voli giornalieri andata e ritorno - favorendo l'interconnettività con altri scali", spiega D'Orsogna che assicura: "si può fare colazione a Falconara (la partenza alle 6.05), arrivare a Monaco di Baviera alle 7.20 per atterrare a New York alle 12.45 per il pranzo".





