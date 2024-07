Quintana di Ascoli presentato il palio di agosto 2024

Figure evanescenti che si librano nell'aria, con Sant'Emidio, patrono di Ascoli Piceno, al centro della scena. E' un tratto del palio disegnato dallo scomparso artista ascolano Gaetano Carboni. Il prezioso drappo andrà al sestiere vincitore della Quintana del 4 agosto che si correrà ad Ascoli Piceno in onore del patrono della città e protettore dal terremoto Sant'Emidio.

Ieri hanno preso ufficialmente il via i festeggiamenti religiosi e civili che culmineranno la notte del 5 agosto con i fuochi d'artificio che richiamano ogni anno migliaia di persone ad Ascoli.

Una firma di grande rilievo quella del palio del Settantennale della Quintana: Carboni lo realizzò prima di morire, insieme a quello per il Sessantennale e il suo desiderio era che fosse assegnato al sestiere vincitore della Giostra di agosto 2024. Sono suoi d'altronde tutti i palii dei decennali: 1974, 1984, 1994, 2004 e del 2014.

"Carboni è ancora vivo grazie alle sue opere" ha affermato il professor Stefano Papetti, direttore dei musei civici di Ascoli, sottolineando che si tratta di "un palio di grande prestigio, ritratto secondo lo stile dell'artista. La particolarità - ha aggiunto - sta nell'applicazione di alcuni cristalli che danno luce alle stelle che trapuntano il fondo celeste".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA