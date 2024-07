I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 6 di questa mattina in un campo adiacente a via Madonna del Piano, per l'incendio di un trattore agricolo.

Sul posto la squadra di Senigallia, con un autobotte e un mezzo 4x4, ha spento le fiamme utilizzando acqua e schiuma antincendio evitando il propagarsi delle fiamme.



