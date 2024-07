Piccioni consulente Istituto Storia del Risorgimento Italiano

Riccardo Piccioni, docente dell'Università di Macerata, è stato nominato a far parte del Consiglio direttivo e di consulenza scientifica dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Il decreto di nomina, del 23 luglio 2024, è firmato dal ministro della cultura Gennaro Sangiuliano.

Riccardo Piccioni, 51 anni, di Belvedere Ostrense (Comune del quale è stato Sindaco per due legislature dal 2009 al 2019) è professore di Storia contemporanea e di Storia del Risorgimento presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Macerata.

L'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, che ha sede nel prestigioso complesso del Vittoriano a Roma, è uno dei quattro istituti storici italiani, organo diretto della Giunta Storica Nazionale. Dopo anni di commissariamento, ha da poco ritrovato nuova vita e attualmente è diretto dal professor Alessandro Campi, storico delle dottrine politiche e notista politico, spesso ospite di trasmissioni televisive di approfondimento.



