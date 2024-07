Guardia di finanza sequestra oltre 5mila prodotti non sicuri

Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Macerata oltre 5mila prodotti e nove persone, originarie del Senegal e del Bangladesh, sono state segnalate sia alla Camera di commercio che al Sindaco di Porto Recanati per l'irrogazione delle sanzioni previste. In due casi, inoltre, le Fiamme Gialle hanno constatato l'omessa installazione del misuratore fiscale da parte dei commercianti ambulanti.

L'operazione rientra nell'ambito di un più ampio e specifico piano di interventi, predisposto dal Comando Provinciale di Macerata su tutto il territorio della provincia e finalizzato alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti, con particolare riguardo al settore dell'abusivismo commerciale e sicurezza dei prodotti.

Nel mirino dei militari della Tenenza di Porto Recanati le aree adiacenti il lungomare dove sono stati individuati i nove extracomunitari che vendevano oggetti senza autorizzazione.

Inoltre è stato anche accertato che la merce posta in vendita era carente delle minime indicazionipreviste dal Codice al Consumo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA