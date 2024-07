I Vigili del fuoco stanno intervenendo, dall'1 e 30 della scorsa notte sulla strada provinciale 48 Valdolmo per l'incendio di un fienile a ridosso di un bosco.

Le squadra di Arcevia e Jesi, con tre autobotti ed un mezzo 4x4, hanno confinando l'incendio al solo fienile, evitando l'espandersi delle fiamme al bosco. Al momento è in atto la fase di smassamento e messa in sicurezza dell'area circostante.





