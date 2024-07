Fienile a fuoco a Sassoferrato, incendio doloso

Questa mattina i Carabinieri Forestali di Sassoferrato i Carabinieri della Territoriale di Fabriano e Sassoferato oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti in un incendio boschivo in località val dell'olmo n. 5 del Comune di Sassoferrato. Il fuoco è stato classificato come incendio boschivo di origini volontarie.

Dalle prime indagini dei militari risulta appiccato nella nottata, all'1 e 30 circa, da soggetti al momento ignoti. La superficie percorsa dal fuoco è stata stimata in circa 450 m² composti da incolto e bosco di ornostrieto. Il fuoco si è propagato da un fienile dove erano state incendiate delle rotoballe di fieno.

Le fiamme hanno anche determinato il crollo del tetto della struttura. In corso indagini per incendio boschivo doloso ex articolo 423 bis del codice penale. I responsabili rischiano le pene previste dal codice penale che vanno da quattro a dieci anni di reclusione. Intervenuti i Carabinieri Forestali di Sassoferrato i Carabinieri della Territoriale di Fabriano e Sassoferato oltre a due autobotti dei vigili del fuoco.



Incendio di rotoballe di fieno a Sassoferrato

I vigili del fuoco sono intervenuti, all'una circa della notte scorsa per spegnere un incendio che ha coinvolto 23 rotoballe di fieno in località Viacce. La squadra dei vigili del fuoco di Fabriano con due autobotti ha contenuto e spento l'incendio, evitando che si propagasse alla vegetazione circostante.

