Docu-concerto 'Nature', prima al Festival Pergolesi Spontini

La fragilità, la bellezza e la potenza della natura ai tempi del cambiamento climatico sono al centro del docu-concerto "Nature" in prima assoluta a Jesi (Ancona) per il 24/o Festival Pergolesi Spontini lunedì 29 luglio ore 21.

Sotto le stelle di piazza Federico II, l'appuntamento mescola la musica dal vivo con nuovi brani appositamente creati da compositori dei nostri giorni - Federico Biscione, Salvatore Passantino, Gianluca Piombo e Virginio Zoccatelli - ai reportage e documentari di due videomaker marchigiani, Michael Giaccaglia e Alessandro Tesei. E mentre suonano i giovani solisti del Time Machine - ensemble in residenza del Fetsival - diretti da Marco Attura, scorrono le immagini che, dall'Artico alle sponde del fiume Esino, passando per gli effetti dei disastri nucleari di Fukushima e Chernobil, mostrano i disastri ambientali degli ultimi decenni.

Una natura minacciata, ma che riserva poesia e bellezza, come nella famigliola di lupi che il chiaravallese Giaccaglia - documentarista per "National Geographis" e il programma "Alle falde del Kilimangiaro" segue da anni lungo il fiume Esino. Da segnalare, i video di Tesei - jesino - dal Poligono nucleare di Semipalatinsk, l'area dell'ex Unione Sovietica (attualmente in Kazakistan), adibita a test di armi nucleari e dove venne costruita la città atomica di Kurchatov. In questa regione vennero eseguiti 456 test nucleari per scopi militari nel periodo 1949-1989.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA