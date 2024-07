Bandiere blu 2024 delle Marche, festa a Porto Sant'Elpidio

Grande festa oggi sulla rotonda del lungomare nel centro di Porto Sant'Elpidio, per il ritorno dopo 5 anni della Bandiera Blu, ricevuta quest'anno da 19 Comuni marchigiani.

Il presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche, Dino Latini ha portato il saluto del governatore Francesco Acquaroli ed espresso "la soddisfazione della Regione per le località costiere che possono fregiarsi di questo titolo. Le Marche figurano tra le migliori regioni italiane con ben 19 vessilli".

Il consigliere regionale Andrea Putzu ha espresso un plauso "a tutti i Comuni, evidentemente nelle Marche possiamo vantare amministratori virtuosi, che sono sentinelle dei cittadini ed hanno puntato su questo percorso, come ha fatto la Regione Marche, nel segno dell'attenzione alla qualità ambientale, alla sostenibilità ed alla crescita turistica".

Per il sindaco Massimiliano Ciarpella "questa è una giornata che rivendichiamo con orgoglio, noi come tutta la Regione.

Vantare ben 19 località Bandiera Blu significa puntare sulla qualità, concetto che non riguarda solo il settore dell'accoglienza, ma quanto meno il binomio turismo-ambiente.

Per noi ospitare questa celebrazione ha un sapore particolare, dal momento che torniamo a veder sventolare la Bandiera Blu dopo 5 anni, un risultato a cui tenevamo molto e che premia un impegno costante, dell'Amministrazione comunale, degli operatori, di tutta la comunità".

C'era anche Claudio Mazza, presidente nazionale della Fee Italia, l'ente che conferisce il riconoscimento. "Ricevere la Bandiera Blu - ha osservato - significa garantire parametri eccellenti delle acque di balneazione negli ultimi 4 anni, ma vuol dire anche molto altro: gestione dei rifiuti, sicurezza in spiaggia, accessibilità, mobilità, ci sono ben 32 parametri che riguardano in generale la gestione del territorio e debbono garantire standard di qualità elevati".

Uno dopo l'altro, sono stati invitati sul palco gli amministratori dei Comuni marchigiani che nel 2024 hanno ottenuto la Bandiera Blu. Da nord a sud sono Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo-Marotta, Senigallia, Ancona-Portonovo, Sirolo, Numana, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Fermo, Altidona, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare e San Benedetto del Tronto.

Anche il sottosegretario del ministero dell'Economia e Finanze, Lucia Albano, ha inviato un messaggio di saluto: "L'Italia è sempre più blu, è salita quest'anno a 485 spiagge certificate per qualità del mare e buone pratiche di sostenibilità ambientale, oltre l'11 percento di quelle premiate al mondo. Anche le nostre Marche sono più blu: complimenti a tutte le località che ricevono questo riconoscimento. Questo simbolo di eccellenza premia lo sforzo di tanti amministratori, operatori e cittadini e fornisce valore aggiunto alle destinazioni che si impegnano per la sostenibilità. Continuiamo su questa strada".



