Scrivere col cinema, Pif in piazza ad Ancona

Pif ad Ancona per l'ultima serata, domani, con l'edizione di 'Scrivere col cinema', il format letterale a cura di Paolo Mereghetti sostenuto dalla Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission, Atim (agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione) e dal Comune di Ancona, organizzato da Cineventi.

Dopo Roberto Andò, Maria Sole Tognazzi e Barbara Ronchi, salirà sul palco in piazza del Plebiscito Pif, nome d'arte di Pierfrancesco Diliberto, conduttore televisivo e attore palermitano. Parteciperà ad un talk insieme a Paolo Mereghetti, giornalista e critico cinematografico italiano, autore del dizionario dei film 'Il Mereghetti'. Il filo conduttore sarà sondare il legame fra romanzo e film, passando dal libro alla pellicola, o viceversa.

Pif ha mosso i primi passi con Marco Tullio Giordana per 'I cento passi' e si è avvicinato al mondo della tv prima come autore, passando in secondo momento davanti alla camera. Dopo aver inaugurato la sua carriera con il programma 'Il testimone' su MTV (9 stagioni dal 2007 al 2021), nel 2013 ha scritto, diretto e interpretato 'La mafia uccide solo d'estate', interpretando il protagonista Arturo Giammarresi.

Pif ha ottenuto consensi in libreria, nel 2018 il suo libro '…e Dio perdona tutti' ha venduto oltre 100mila copie, rimanendo per mesi nella classifica dei best seller italiani, mentre nel 2022 ha pubblicato 'La disperata ricerca d'amore di un povero idiota', edito da Feltrinelli. L'evento in piazza inizia alle 20.30, l'ingresso è gratuito e la capienza di circa 200 posti.





