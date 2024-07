Lotta agli incendi boschivi con l'aiuto dei droni

Attività di potenziamento antincendio a Fiastra (Macerata), arrivano anche i droni. Sarà garantita dal servizio antincendio boschivo dei vigili del fuoco di Macerata che dal 20 luglio scorso hanno incrementato di due squadre il servizio rivolto alla popolazione e alla sicurezza estiva che durerà per 40 giorni. Una attività speciale iniziata il 20 luglio in convenzione con la Regione Marche.

Per il secondo anno consecutivo è stata attivata a livello sperimentale una base avanzata temporanea del distaccamento dei vigili del fuoco di Camerino nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, nel Comune di Fiastra, in località Acquacanina. E' un punto di appoggio di una delle due squadre di antincendio boschivo previste per il potenziamento estivo. Il comando dei vigili del fuoco di Macerata predisporrà anche periodici sorvoli di droni per effettuare attività di vigilanza e monitoraggio antincendio in zone particolarmente suscettibili all'innesco di incendi boschivi.



