Liste d'attesa: Leonardi (FdI), "Così si migliora la sanità"

"Dopo anni di inerzia, questo Governo interviene in maniera strutturale con misure che affrontano tutti i fattori che hanno contribuito a un aumento intollerabile delle liste d'attesa". E' quanto dichiara la senatrice Elena Leonardi, coordinatore regionale di FdI Marche e Segretario della 10° Commissione Sanità del Senato a proposito de decreto del Governo Meloni sulle liste d'attesa, "decreto che ho potuto seguire in tutti i suoi passaggi tanto in Commissione al Senato quanto in Aula e che mi vede profondamente orgogliosa per la sua approvazione".

"Il Governo Meloni - sottolinea Leonardi - si sta distinguendo infatti per aver cambiato rotta sulla sanità, dopo anni di tagli e definanziamenti nell'ultimo bilancio è stato previsto il più grande stanziamento mai assegnato al Sistema Sanitario Nazionale, essenziale poi l'intervento sulla formazione del personale incrementando sensibilmente gli accessi alle Lauree in Medicina saliti a 20mila e che rappresentano un primo, fondamentale passo per ridurre le liste d'attesa".

"Nel merito del decreto - precisa la senatrice di Fratelli d'Italia -, è importante segnalare sia la riunione in un unico Cup regionale di tutti i servizi sia pubblici che privati convenzionati, così da facilitare la reperibilità degli appuntamenti quanto la creazione di liste dedicate per patologie croniche ed oncologiche. Approvata la possibilità per le Regioni di intervenire sulle assunzioni di personale sanitario, infatti per il 2024 si può sforare il tetto di spesa fino al 15% mentre dal 2025 sarà abolito del tutto, rendendo possibile un servizio migliore".

Inoltre "la creazione di una piattaforma nazionale per il monitoraggio delle liste d'attesa consentirà - chiarisce - un efficace sistema di controlli, mentre un'altra importante novità riguarda la defiscalizzazione delle prestazioni sanitari aggiuntive per il personale sanitario con una "flat tax" al 15% che comporterà uno stimolo per il personale utile alla riduzione delle liste d'attesa".

"Questo intervento a 360 gradi dimostra quanto il Governo Meloni sia attento alle dinamiche sanitarie e, da marchigiana - sottolinea ancora Leonardi -, sono felice che questi risultati arrivino a poche settimane dal G7 Salute che si terrà proprio nelle Marche ad ottobre e ringrazio il Premier Meloni e il Ministro Schillaci che dimostrano con i fatti che la salute dei cittadini è una priorità assoluta per questo esecutivo".



