Ad Ancona Stati Generali per la rigenerazione dei territori

Ancona ospita la quarta edizione degli stati generali per la rigenerazione dei territori, dal 29 al 31 luglio 2024, alla Mole Vanvitelliana organizzata dalla Camera Forense Ambientale (Cfa) e che vedrà la partecipazione di amministratori ed esperti di rilevanza regionale e nazionale..

"Il recupero di porzioni di territori e di immobili è un caposaldo della nostra visione di governo - afferma il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti - perché ci consente di valorizzare ciò che invece sarebbe vittima di un progressivo degrado, ma anche perchè apre un confronto sugli sviluppi delle città e che nasce dall'incontro di diverse progettualità. L'ambizione - sottolinea Silvetti - è quella di arrivare a progettare dei modelli che possano essere presi come riferimento".

"Gli Stati Generali per la rigenerazione dei territori approdano nella loro quarta edizione ad Ancona - sottolinea la Presidente della Camera Forense Ambientale, Cinzia Pasquale -. È importante discutere di riqualificazione urbana e rurale, partendo dai territori e dalla conoscenza delle esperienze locali. Per questo motivo, la Camera Forense Ambientale, assieme al Comune di Ancona, alla Regione Marche, all'Università Politecnica delle Marche e ad altre istituzioni e partner locali, intende valorizzare le esperienze positive realizzate sul territorio affinché possano costituire un modello da replicare su scala nazionale".

Il programma della tre giorni prevede presentazioni e dibattiti sulle esperienze territoriali di rigenerazione. Tavole rotonde con esperti di settore. Workshop interattivi e laboratori tematici. Nel corso degli incontri si affronteranno i temi della sostenibilità, recupero dei territori e pianificazione futura; attuazione dei progetti PNRR con contestuale tutela ambientale; rapporto ambiente e paesaggio, economia circolare; bonifica ambientale.

La Camera Forense Ambientale, fondata nel 2015, è un'organizzazione nazionale costituita da avvocati e giuristi esperti in diritto ambientale. Il suo obiettivo principale è promuovere e qualificare le competenze professionali nel settore ambientale, fornendo formazione tecnico-giuridica sia agli operatori pubblici che privati. Del board scientifico fanno parte Cinzia Pasquale, Giuseppe Vadalà, Maria Serena Chiucchi, Leonardo Pace, Luigia Barbara Lettieri, Silvia Paparella, Pasquale Criscuolo, Ida Leone.



