Accetta di rivedere l'ex e viene aggredita, arrestato 30enne

Decide di incontrare il suo ex fidanzato, a Fabriano (Ancona), già destinatario di un divieto di avvicinamento per reati persecutori con braccialetto elettronico non ancora in funzione, ma l'uomo l'aggredisce.

Arrestato un 30enne fabrianese. La donna, non fidandosi fino in fondo, è andata all'incontro accompagnata da un amico. Una scelta giusta perché l'ex, dopo un primo momento durante il quale ha parlato tranquillamente con lei, è andato in escandescenza usando la forza per trattenerla.

Ha iniziato a stringerla tra le proprie mani dalla schiena, tenendola in quella posizione fino all'arrivo dei carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fabriano chiamati dal suo amico. Arrivati sul posto la donna è riuscita a divincolarsi e a scappare. Il 30enne è stato arrestato per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa.

L'arresto, avvenuto venerdì scorso, è stato convalidato dal giudice, al tribunale di Ancona, che non ha disposto ulteriori misure cautelari confermando solo il braccialetto elettronico che ora è entrato in funzione. Il 30enne è stato poi rimesso in libertà.



