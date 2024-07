Violenti in famiglia, minaccia di gettare neonato dalla finestra

Uomini violenti: tre denunce. Uno di questi ha anche minacciato di gettare dalla finestra il figlio neonato.

I carabinieri di Santa Vittoria in Matenano (Fermo) hanno denunciato a piede libero un italiano 43enne per il reato di maltrattamenti in famiglia. L'uomo, da tempo aveva condotte vessatorie e maltrattava i genitori con cui conviveva. I militari hanno informato l'autorità giudiziaria di quanto accaduto, avviando il cosiddetto "codice rosso" per garantire una pronta e risolutiva azione di tutela agli anziani genitori.

A Falerone (Fermo) invece i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un marocchino 51enne che da tempo maltrattava la ex moglie convivente, la quale spesso aveva dovuto ricorrere a cure mediche. L'intervento dei carabinieri ha consentito di tutelare la vittima ed interrompere le condotte violente dell'uomo.

I carabinieri di Monte San Pietrangeli, invece, sono intervenuti a Torre San Patrizio, dove un 30enne pakistano, al culmine dell'ennesima lite con la convivente ha usato violenza nei confronti della donna, minacciando anche di gettare dalla finestra il figlio neonato. L'immediato intervento dei militari ha permesso di affidare la madre ed il piccolo ad un centro specializzato antiviolenza e denunciare l'uomo all'autorità giudiziaria per i gravi reati.



