Veicoli pesanti, per le Marche dati in chiaroscuro

Continental ha realizzato anche quest'anno l'Osservatorio sui macro-trend del mercato dei veicoli pesanti per il trasporto di merci e persone, giunto alla sua quarta edizione. In un contesto italiano di crescita per il trasporto merci oltre le 16 tonnellate nel 2023, le Marche, nonostante la presenza di molte flotte di medie dimensioni, mostrano un calo del 6,5% pari a 471 nuove targhe.

In controtendenza, Ascoli Piceno che chiude il 2023 in positivo passando da 49 unità a 72 (+46,9%). Marche in controtendenza anche per il mercato italiano degli autobus che cresce a livello nazionale, mentre nella Regione si segna un calo che sfiora il 13% (pari a 128 nuove registrazioni) nonostante la presenza di molte flotte interurbane con servizi a medio-lungo raggio. Ad Ascoli Piceno il calo è minore, -3,8%.

Per quel che riguarda l'alimentazione, le Marche segnano il record nazionale della quota del metano (6,2%) e registrano una buona crescita di elettrico (0,2% vs 0,1% del 2022) e ibrido (1% vs 0,7%). Ad Ascoli Piceno l'elettrico rimane fermo allo 0,1% e l'ibrido sale a 0,8% (+0,3 punti percentuali rispetto al 2022).

Qui il metano copre il 4,2% mentre il gasolio fa segnare il picco regionale col 90,7%. Nelle Marche, sia parco trasporti che autobus, sono sempre meno inquinanti.



