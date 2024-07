"Il volo piu' emozionante della mia vita...Grazie per il passaggio, Presidente". Gianmarco Tamberi, oro olimpico del salto in alto e portabandiera azzurro alla cerimonia d'apertura di Parigi 2024, posta sul suo profilo Instagram la foto al fianco del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul volo di Stato che lo ha portato da ospite nella capitale francese. "Direi che non poteva iniziare meglio questa avventura olimpica", aggiunge Tamberi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA