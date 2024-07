Minorenni in trasferta per rubare in tabaccheria, denunciati

Furto in tabaccheria, denunciati due minorenni per furto aggravato e per aver fornito false generalità a un pubblico ufficiale. I due sono stati ripresi dalle telecamere dell'attività commerciale, a Falconara, e dopo una breve attività di indagine sono stati rintracciati dalla polizia locale. Si tratta di due ragazzini di origine marocchina che abitano nello Jesino. Il colpo risale alla fine della settimana scorsa. I due minorenni hanno fornito dati falsi nel tentativo di eludere l'identificazione, ma gli agenti sono comunque riusciti a risalire alla loro vera identità. La loro posizione sarà valutata dall'autorità giudiziaria per i minorenni.

La denuncia dei due ragazzini è il risultato del controllo del territorio portato avanti dal comando di polizia locale falconarese.

Tra venerdì e domenica scorsi sono stati sorpresi anche due clandestini, uno di origine albanese e uno di origine moldava, a bordo di un veicolo privo di assicurazione che è stato fermato davanti alla stazione ferroviaria. Uno di loro ha fornito false generalità agli agenti dichiarando di essere romeno per evitare i controlli sulla regolarità del soggiorno ed esibendo un documento falso. Dallo scambio immediato di dati con l'Interpol è emerso l'inganno. I due sono stati denunciati per violazione delle norme sull'immigrazione e false dichiarazioni a pubblico ufficiale.



