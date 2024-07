Marche, il Parco del Conero può essere nazionale

Una proposta di legge per trasformare il Parco del Conero da parco regionale a parco nazionale, primo firmatario il deputato di Fratelli d'Italia Stefano Benvenuti Gostoli, è stata illustrata nel corso del convegno organizzato oggi a Palazzo San Macuto a Roma al quale hanno partecipato i sindaci dei quattro comuni coinvolti, il presidente del Parco del Conero e l'assessore regionale delle Marche all'Ambiente, Stefano Aguzzi.

"Un percorso - ha spiegato Gostoli - che nasce dalla condivisione del progetto con il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, già presidente del parco, che ha creduto sin da subito nella bontà dell'iniziativa assunta da entrambi con impegno".

Quello del Conero è un parco che è uno scrigno di biodiversità e "ha tutti i meriti - ha sottolineato - per diventare parco di rilevanza nazionale con i suoi sei mila ettari di area protetta in un territorio che abbraccia i comuni di Ancona, Camerano, Numana e Sirolo".

Per il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, intervenuto con un video messaggio "l'istituzione del Parco Nazionale del Conero rappresenta un'importante opportunità per il territorio e per tutta la regione, costituisce per le Marche un patrimonio straordinario dal punto di vista ambientale e faunistico, con potenzialità enormi dal punto di vista delle biodiversità. Allo stesso tempo il Parco è un grande attrattore turistico". Il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ha parlato di "intuizione e condivisione che hanno portato all'idea e dove ognuno ha contribuito con qualcosa". Il primo cittadino ha sottolineato anche l'allungamento a nord del parco inglobando il parco del Cardeto "un parco urbano, il Parco del Conero inizia nella città di Ancona". Con il parco nazionale "ci saranno anche più risorse in termini economici".

L'assessore Aguzzi ha osservato come "il Parco del Conero sarà il primo parco nazionale interamente solo delle Marche" e ha aggiunto come "i territori non devono essere imbalsamati ma vanno vissuti". Poi ha auspicato "la stessa attenzione per il resto del territorio delle Marche". Soddisfatto Luigi Conte.

"Abbiamo dimostrato che sussistono le condizioni per completare questo iter - ha detto il presidente del Parco - ci sono tutte le condizioni per farlo".

"La zona del Parco - si legge nella Proposta di Legge per trasformare il Parco del Conero in nazionale - si sviluppa attorno al Monte Conero per circa 6mila ettari e per sette chilometri toccando quattro comuni: Ancona, Sirolo, Numana e Camerano. All’interno del territorio del parco ricadono quattro Siti natura 2000, di cui tre di interesse comunitario (Costa tra Ancona e Portonovo, Portonovo e Falesia Calcarea a Mare, Monte Conero) e una zona di protezione speciale (Monte Conero)". "L’istituzione del Parco nazionale - prosegue - ha lo scopo di recuperare e valorizzare il patrimonio culturale, naturale, paesaggistico, geologico e architettonico dei territori interessati, attraverso interventi volti alla riqualificazione ecostostenibile, alla tutela dell’integrità floristica e faunistica dei luoghi, alla promozione delle eccellenze agricole, alimentari e artigianali, anche attraverso un utilizzo sostenibile delle risorse". Tra i partecipanti alla conferenza stampa, i sindaci dei quattro comuni che rientrano nell’area Parco: oltre al primo cittadino di Ancona Silvetti, Oriano Mercante (Camerano), Gianluigi Tombolini (Numana), Filippo Moschella (Sirolo). Altro promotore dell'iniziativa, presente al convegno, Francesco Battistoni, segretario di Presidenza della Camera dei deputati, deputato di Forza Italia e segretario regionale azzurro delle Marche che parla di "un’occasione importante anche per la regione Marche, e la dimostrazione che con la sinergia tra livello locale e nazionale si possono ottenere grandi risultati”. “È un percorso che parte da lontano - prosegue Battistoni - anche grazie alla determinazione del presidente del Parco, Luigi Conte, che ci ha fortemente sensibilizzato. Per la prima volta nella storia, un ministro dell'Ambiente ha visitato il parco per capirne le potenzialità. Senza grandi difficoltà abbiamo iniziato questo percorso: ora dovremo affrontare tutto l’iter e stanziare le risorse affinché il progetto possa essere completamente realizzato. Io sono convinto che con i soggetti che abbiamo in campo e con le capacità dei sindaci raggiungeremo velocemente l’obiettivo". "È stato determinante - conclude Battistoni - anche il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, che è stato presidente del Parco: il suo lavoro rappresenta un buon punto di partenza per questo progetto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA