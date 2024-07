Incendio a fianco del centro commerciale, evacuati i clienti

E' ancora chiuso al pubblico il punto vendita Eurospin di Senigallia (Ancona) dopo l'incendio che questa mattina, ha interessato il retro della struttura, costringendo all'evacuazione dell'attività commerciale. Le fiamme sono scaturite alle ore 10 da alcuni bancali in legno a ridosso dell'attività commerciale di via Cellini, creando una nube di fumo nero e denso che si è levata in aria.

Il personale ha fatto evacuare, con il supporto anche di vigili del fuoco del distaccamento cittadino, il punto vendita in cui erano presenti molte persone intente a fare la spesa.

L'aria era a tratti irrespirabile, come confermato da alcuni presenti. Sul posto sono arrivati i pompieri con due autobotti, che hanno spento l'incendio utilizzando liquido schiumogeno. La strada di accesso è stata chiusa per consentire l'intervento e l'evacuazione della struttura, comprese le altre attività limitrofe. Sull'episodio stanno cercando di fare luce i carabinieri di Senigallia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA