Clementoni vince bando Ue con il progetto 'AI4Edugaming'

Clementoni ha vinto il bando europeo sull'intelligenza artificiale con il progetto 'AI4Edugaming' presentato in partenariato con altre due importanti realtà del territorio: la software house Ubisive e la Cooperativa Sociale Il Faro.

AI4Edugaming ha l'obiettivo di studiare e implementare una piattaforma innovativa di intelligenza artificiale per lo sviluppo di giochi interattivi ideati per bambini in età prescolare e scolare. La piattaforma è pensata per monitorare i progressi di apprendimento e assecondare le naturali inclinazioni dei più piccoli supportando i genitori nell'affiancare la crescita dei propri figli in modo naturale e adeguato alle specifiche esigenze.

"Stiamo lavorando per essere vicini alle imprese del territorio - ha sottolineato il presidente della Regione Francesco Acquaroli intervenuto alla presentazione allo Show Room Clementoni a Recanati - mettendo in campo forme di sostegno e opportunità in grado di innescare competitività e competenze.

Riteniamo fondamentale il settore della ricerca e sviluppo anche per trattenere sul territorio realtà che hanno dimostrato da sempre capacità di innovarsi e generare idee e sviluppo, di restare aggrappati ai mercati, di mantenersi leader nei propri settori di competenza, come è Clementoni".

"Per il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo, vista l'intensa partecipazione, la Regione Marche - ha spiegato l'Assessore alle attività produttive Andrea Maria Antonini - ha disposto complessivamente 54,6 milioni di euro, cioè l'intero stanziamento previsto dal piano finanziario del PR FESR 2021-27 per l'attuazione dell'intervento, aggiungendo 9,6 milioni di euro allo stanziamento messo a bando (45 milioni di euro). Si prevedono investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale per 92,5 milioni di euro complessivi sul territorio regionale.



