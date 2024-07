Ciccioli, 'il nuovo Salesi sarà realtà dopo anni di chiacchiere'

"Ancora una data storica per il settore dell'edilizia sanitaria grazie alla Giunta Acquaroli.

Con l'inizio delle demolizioni è ufficialmente partita una roadmap per la realizzazione del nuovo ospedale materno-infantile Salesi all'interno della cittadella sanitaria di Torrette". Lo afferma il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia di Ancona ed eurodeputato Carlo Ciccioli a proposito dell'avvio delle demolizioni per realizzare il nuovo ospedale materno infantile Salesi ad Ancona nella cittadella ospedaliero universitaria di Torrette.

"Un progetto procrastinato nel tempo dalle Giunte del Pd che oggi - attacca Ciccioli - ha anche il coraggio di fare polemica invece di ringraziare il centrodestra per affrontare l'ennesima incompiuta e che, invece noi, porteremo a termine in circa due anni, nei tempi stabiliti. I passi da gigante nell'ammodernamento, nella riqualificazione, nella costruzione ex novo di strutture ospedaliere, - afferma l'eurodeputato di FdI - non ha uguali nella storia delle Marche. Un polo d'eccellenza per i piccoli pazienti, con cure innovative e sempre al passo coi tempi. Funzionalità e razionalizzazione degli spazi a disposizione dei medici e operatori sanitari, i quali avranno a disposizione attrezzature di prim'ordine in termini anche di apparecchiature".

"È l'ennesima dimostrazione che oltre alle chiacchiere e a chi tifa contro i marchigiani, - conclude Ciccioli - la Giunta Acquaroli prosegue nell'impegno di modernizzare la nostra regione progettando e cantierando tantissimi lavori pubblici, in particolare nell'edilizia sanitaria, ma anche in altri importanti comparti. Un immobilismo politico e amministrativo da parte di chi ci ha preceduto, al quale abbiamo risposto con un cambio di passo evidente e che solo chi è accecato da pregiudizi politici può non vedere".



