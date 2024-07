Brutta caduta per una biker, sul posto il soccorso alpino

Brutta caduta questo pomeriggio per una biker in località Ussita di Frontignano (Macerata). La giovane dopo aver perso il controllo della sua mountain bike, è caduta, impattando violentemente a terra, accusando dei dolori alla schiena e alla testa.

Attivata la stazione di Macerata del Soccorso Alpino e Speleologico Marche che ha inviato sul posto la squadra del Cnsas e gli operatori del 118, che dopo averla stabilizzata sul posto, hanno richiesto l'intervento dell'elicottero Icaro 02 precedentemente occupato in un altra missione. Affidata alle cure dell'equipaggio di Icaro 02, è stata trasportata presso l'Ospedale di Macerata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.



