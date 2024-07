Auto tampona camion sull'A14, un ferito grave intrappolato

Grave incidente in galleria lungo l'autostrada A14 nel tratto di Ancona, tra i caselli Nord e Sud.

Lungo la corsia in direzione nord, un'auto ha tamponato un mezzo pesante e una persona è rimasta ferita gravemente e incastrata all'interno dell'abitacolo. E' intervenuta anche la polizia stradale.

L'incidente si è verificato poco dopo le 15 di oggi all'interno della galleria di Sappanico. Sul posto l'eliambulanza del 118 e i vigili del fuoco chiamati per liberare la persona rimasta intrappolata tra le lamiere.

Conseguenze per il traffico che ha subito pesanti rallentamenti e si sono formate lunghe file: in direzione nord il traffico è bloccato al chilometro 222,9 tra i due caselli di Ancona sud e Ancona nord, finche la carreggiata non verrà liberata dai mezzi e rimessa in sicurezza.



