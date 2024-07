Agenti impediscono suicidio, donna trasferita a Torrette

Il pronto intervento degli operatori delle Volanti di Ancona ha impedito a una donna di togliersi la vita. Il fatto è avvenuto ieri nei pressi del parcheggio che dà accesso alla spiaggia di Mezzavalle. Alcuni cittadini avevano segnalato una lite tra fidanzati con la donna in evidente stato di agitazione. Arrivati sul posto, gli agenti si sono trovati davanti ad una donna molto alterata che inveiva contro il fidanzato, poi contro gli stessi operatori, minacciando di farla finita.

Uno stato d'animo, causato probabilmente dal consumo di sostanze alcoliche e di una serie di problematiche personali. In questi frangenti la donna ha tentato anche di allontanarsi, rischiando essere investita da auto in transito. Grazie alla professionalità delle donne e degli uomini della Squadra Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, però, il peggio è stato evitato. I poliziotti hanno messo in sicurezza la donna e richiesto l'intervento dei sanitari per il successivo trasporto all'ospedale di Torrette per le cure del caso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA